أسعار النفط تسجل 100.03 دولار لبرنت و 96.26 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 100.03 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 96.26 دولار للبرميل.

ورجحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، فى حال فشل خطة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لفرض حد أعلى لسعر النفط الروسى، وفقا لروسيا اليوم.

وأعربت وزيرة الخزانة الأمريكية، عن أملها فى أن تدعم الهند والصين المبادرة الأمريكية لتحديد سعر موارد الطاقة الروسية.

وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية، أن الصين والهند ستتأثران بالحظر المفروض على التأمين والخدمات المالية لتسليم الصادرات، والتى من المقرر أن يقدمها الاتحاد الأوروبى وبريطانيا والولايات المتحدة.

وتابعت وزيرة الخزانة الأمريكية أنه بدون تحديد سقف للأسعار الخاصة بالنفط أو استثناءات لهذا الحظر، من المحتمل أن نشهد ارتفاعا كبيرا فى الأسعار العالمية، لافتة إلى أن مثل هذا الحظر سيؤدى إلى تناقص كميات كبيرة من النفط الروسى من السوق العالمية.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن خطط "مجموعة السبع" لوضع سقف لأسعار النفط الروسى قد تؤدى إلى زيادة أسعاره.

وقالت زاخاروفا، خلال إحاطتها الصحفية الأسبوعية، الخميس: " إذا حاولت مجموعة السبع تنفيذ خططها الخاصة بوضع سقف لأسعار النفط الروسى، فإن هذا قد يؤدى إلى ارتفاع أسعاره لأن هذه الخطط مناهضة للسوق ومُغامرة وتعسفية".

يُذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، بدأت الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا الاتحادية، وتنص الحزمة السادسة من العقوبات على التطبيق التدريجى لفرض حظر على واردات النفط من روسيا.

وسيشمل هذا الحظر عمليات التوريد عن طريق البحر فقط، ولن يخضع النفط الذى يمر عبر خط أنابيب "دروجبا" للقيود، ولا تستبعد أوروبا فرض حزمة سابعة من العقوبات على روسيا فى المستقبل، والتى قد تشمل حظرًا على إمدادات الغاز الروسي.