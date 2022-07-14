أسعار النفط تسجل 99.37 دولار لبرنت و 95.93 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس ، 99.37دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى ،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 95.93 دولار للبرميل.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل العمل مع الحلفاء في أوروبا، في محاولة تحديد سقف أسعار النفط الروسى، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الأمريكي إن محاربة التضخم على رأس أولوياته، لافتا إلى أنه بادئ ذي بدء، سأستمر في بذل كل ما في وسعي لخفض سعر البنزين، وسأواصل الإصدار التاريخي للنفط من احتياطاتنا الاستراتيجية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيواصل العمل مع الحلفاء الأوروبيين لتحديد سقف أسعار النفط الروسي، لخفض أرباح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من بيع النفط. وسأواصل العمل مع صناعة النفط والغاز الأمريكية لزيادة الإنتاج بطريقة مسؤولة.

وأشار جو بايدن إلى أن الولايات المتحدة تنتج بالفعل 12.1 مليون برميل من النفط يوميا، موضحا أنها على المسار الصحيح لتحطيم الأرقام القياسية.

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن 14 شركة حصلت على عقود فى أحدث بيع للنفط من الاحتياطى البترولى الاستراتيجي في إطار مساعي إدارة بايدن لتهدئة أسعار الخام التى عززتها ردود الأفعال على الغزو الروسى لأوكرانيا.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أواخر مارس، أنها ستفرج عن كميات قياسية من الخام قدرها مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر من الاحتياطى البترولى الاستراتيجى.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن شيفرون وإكسون موبيل وشل ستكون بين الشركات التي ستتسلم النفط في الفترة بين 16 أغسطس و30 سبتمبر، وفي أحدث بيع جرى عرض ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط، لكن شركات اشترت فقط حوالي 39 مليون برميل.

وعلى الرغم من هذا السحب التاريخي من الاحتياطيات الاستراتيجية، فإن العقوبات الغربية على روسيا، أحد أكبر مصدًري النفط في العالم، بعد غزوها أوكرانيا في 24 فبراير ساعدت في إبقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل.