الخزانة الأمريكية تحذر من عدم تحديد سقف لأسعار النفط: سنشهد ارتفاعًا كبيرًا فى الأسعار

كتب أحمد عرفة

رجحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، في حال فشل خطة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لفرض حد أعلى لسعر النفط الروسي، وفقا لروسيا اليوم.

وأعربت وزيرة الخزانة الأمريكية عن أملها في أن تدعم الهند والصين المبادرة الأمريكية لتحديد سعر موارد الطاقة الروسية.

وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية أن الصين والهند ستتأثران بالحظر المفروض على التأمين والخدمات المالية لتسليم الصادرات، والتي من المقرر أن يقدمها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة.

وتابعت وزيرة الخزانة الأمريكية أنه بدون تحديد سقف للأسعار الخاصة بالنفط أو استثناءات لهذا الحظر، من المحتمل أن نشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار العالمية، لافتة إلى أن مثل هذا الحظر سيؤدي إلى تناقص كميات كبيرة من النفط الروسي من السوق العالمية.