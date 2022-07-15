اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يوليه 2022 01:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخزانة الأمريكية تحذر من عدم تحديد سقف لأسعار النفط: سنشهد ارتفاعًا كبيرًا فى الأسعار

الجمعة، 15 يوليه 2022 12:17 ص
الخزانة الأمريكية تحذر من عدم تحديد سقف لأسعار النفط: سنشهد ارتفاعًا كبيرًا فى الأسعار جانيت يلين
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رجحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، في حال فشل خطة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لفرض حد أعلى لسعر النفط الروسي، وفقا لروسيا اليوم.

وأعربت وزيرة الخزانة الأمريكية عن أملها في أن تدعم الهند والصين المبادرة الأمريكية لتحديد سعر موارد الطاقة الروسية.

وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية أن الصين والهند ستتأثران بالحظر المفروض على التأمين والخدمات المالية لتسليم الصادرات، والتي من المقرر أن يقدمها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة.

وتابعت وزيرة الخزانة الأمريكية أنه بدون تحديد سقف للأسعار الخاصة بالنفط أو استثناءات لهذا الحظر، من المحتمل أن نشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار العالمية، لافتة إلى أن مثل هذا الحظر سيؤدي إلى تناقص كميات كبيرة من النفط الروسي من السوق العالمية.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة