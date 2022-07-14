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مصرع طفلين غرقا بمياه ترعة بعزبة خليل ببنها والنيابة تصرح بالدفن

الخميس، 14 يوليه 2022 11:34 م
مصرع طفلين غرقا بمياه ترعة بعزبة خليل ببنها والنيابة تصرح بالدفن قوات الانقاذ - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، بالتنسيق مع الأهالي، من انتشال جثتي طفلين، لقيا مصرعهما غرقا بترعة بمنطقة عزبة خليل التابعة لقرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها، جرى نقل الجثتين لمستشفي بنها التعليمي تحت تصرف النيابة، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وتم تشييع الجثامين بحضور عدد من الأهالي.
 
تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة من الأهالي بغرق طفلين بترعة بمنطقة عزبة خليل التابعة لقرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها.
 
علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وجرى انتشال الجثتين، وبالمعاينة والفحص تبين غرق طفلين يبلغنا من العمر 5 سنوات، بترعة بمنطقة عزبة خليل التابعة لقرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها، وجرى نقل الجثتين لمستشفي بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.
 
 

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