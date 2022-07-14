وذكر الكرملين اليوم الخميس على موقع البوابة القانونية الإلكترونية أنه تمت إضافة المادة الجنائية رقم "280.4" بشأن الدعوات العلنية للقيام بأنشطة ضد أمن الدولة الروسية، وتتضمن هذه المادة عقوبات بالغرامة من 100 إلى 500 ألف روبل (1700-8500 دولار) والسجن من عامين إلى 4 أعوام ، بجانب السجن من 5 -7 سنوات وغرامة من 500 ألف روبل إلى 2.5 مليون روبل (42.6 ألف دولار) في حال التهديد بالعنف.

وينص القانون أيضا على معاقبة المواطنين الروس على الاشتراك في الأعمال العدائية ضد مصالح روسيا في الخارج بالسجن مدة تصل إلى 25 عاما وغرامة تصل إلى 500 ألف روبل.

كما اعتبر القانون الاصطفاف إلى جانب "العدو" في ظروف النزاع المسلح أو الأعمال العدائية خيانة عظمى، تصل عقوبتها إلى السجن من 12-20 عاما مع غرامة تصل إلى 500 ألف روبل.

ويعاقب القانون المدانين من المواطنين الروس بالتعاون السري مع أجهزة المخابرات الأجنبية أو التنظيمات الدولية أو الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 8 سنوات وغرامة تصل إلى مليون روبل. كذلك جرى إدخال مادة جنائية في القانون بشأن انتهاك متطلبات حماية أسرار الدولة، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 7 سنوات. بالإضافة إلى ذلك أُدخلت مادة جنائية في القانون بمعاقبة المواطنين، الذين يقومون بالدعاية المتكررة أوالعرض العلني لأي رمز من رموز النازية أو التنظيمات المتطرفة بالسجن 4 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة لهذه التهمة مجرد المسؤولية الإدارية.