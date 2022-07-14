اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 1193 واستخراج 1683 شهادة قياس مستوى مهارة بالدقهلية

الخميس، 14 يوليه 2022 11:32 ص
القوى العاملة: تعيين 1193 واستخراج 1683 شهادة قياس مستوى مهارة بالدقهلية وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1193 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 11 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 4152 شاباً منهم 27 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن توفير 81  فرصة عمل.
 
وأوضح الوزير أن المديرية صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية لـ"العمالة غير المنتظمة" المسجلة، حيث تم صرف 27 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ9 عمال، كما تم صرف 35 ألفاً و682 جنيها لـ54 عاملاً رعاية صحية ، فضلاً عن تسجيل 15 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .
 
وقال أحمد القللي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيه الماضي - إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 630 منشأة وتم القيام بـ 54 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 3 ندوات توعية ،  بالإضافة إلى  تلقى 90 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 13 شكوى منهم للقضاء، و 12  لجهات أخرى ، ومازالت  26  شكوى منها تحت البحث والدراسة.
 
أما فى مجال التدريب المهني فقد قامت المديرية ببدء دورة تدريبية على التدريب التحويلى بوحدة التدريب المتنقلة لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة .
 
كما قامت المديرية باستخراج 1683 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ  1683 عاملا على مهن مختلفة ، وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 296 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .

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