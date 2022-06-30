اليوم السابع
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القوى العاملة: صرف 4 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة فى المنوفية

الخميس، 30 يونيو 2022 11:11 ص
القوى العاملة: صرف 4 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة فى المنوفية عمالة غير منتظمة - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين  2967 شاباً، من بينهم 35  "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6311  شابا باحثاً عن العمل.
 
وأشار الوزير إلى أن المديرية استخرجت 1893 شهادة قياس  مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة ، فضلاً عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت فى 5 منح مولود جديد بإجمالي 10 آلاف جنيه، و3 منح زواج بإجمالى 9 آلاف جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، و 4 منح وفاة أحد الأقارب بإجمالى 8000 جنيه، وصرف  منحتين رعاية صحية لعاملين بمبلغ 4000 جنيه، فضلاً عن استكمال صرف منحة عيد العمال والفطر المبارك بإجمالى 4 ملايين و 38 ألف جنيه لـ 4038 عاملاً مسجلاً  بالمديرية.
 
وأوضح على حامد الزقم  مدير  المديرية - في تقريره  للوزير -عن  ما تم إنجازه خلال مايو الماضي، إلى أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على  1133 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 151 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية 231 منشأة .
 
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش علي  471 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير  272 محضراً  للمنشآت المخالفة ، ومنح 363 مهلة قانونية، والموافقة على 61 ترخيص لمنشأة .
 
 
 

القوى العاملة

القوى العاملة بالمنوفية

العمالة غير المنتظمة

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