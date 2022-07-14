إصابة 7 أشخاص بينهم طفل فى انقلاب موتوسيكل بالحمام وتصادم سيارة بطريق الساحل الشمالى

مطروح - فريق المحافظات

شهدت محافظة مطروح اليوم الخميس 3 حوادث تصادم متفرقة أسفرت عن إصابة 7 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفيات للعلاج، وتحررت المحاضر اللازمة في مرسى مطروح والعلمين والحمام، وأمرت جهات التحقيق بندب المعمل الفني لمعاينة الحوادث وأسبابها والاستعلام عن حالة المصابين.

البداية عندما تلقت إدارة شرطة النجدة بمرسى مطروح بورود عدة بلاغات بوقع حادث تصادم وإصابة 3 أشخاص بطريق الساحل الشمالى وإصابة 3 آخرين في تصادم موتسيكل بمدينة الحمام، وإصابة شخص في مشاجرة بمرسى مطروح.

وشهدت قرية الرويسات التابعة بمركز ومدينة الحمام إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل ونقل المصابين إلى مستشفى الحمام المركزى وهما شعبان محمود محمد موسى 65 سنة من الرويسات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى وجرحى قطعي، وأحمد محمود شعبان محمود 6 سنوات، من الرويسات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومبارك محمد عبدالله مجاور 26 سنة، من العميد مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم والصدر.

كما أصيب 3 أشخاص في الساحل الشمالي بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم سيارة برصيف أمام محطة بنزين العلمين 4 على طريق سيدي عبد الرحمن الجديد في الساحل الشمالي ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، وهم إسماعيل محمد حمزة 24 سنة من القاهرة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجودي حاتم خفاجي 14 سنة من القاهرة تعاني من اشتباه كسر بالساق اليسرى، ويوسف حاتم خفاجي 24 سنة، من القاهرة، مصاب بكدمة شديدة بالفقرات القطنية.

وشهد شارع الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح مشاجرة مما أدى إلى إصابة محمد عبد الناصر 26 سنة من مطروح، وتم نقله إلى المستشفى مصابا بجرح قطعي بالرأس طولة 5 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال ذلك وعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات.