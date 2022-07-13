هيرطب جسمك ويخسسك.. تعرف على فوائد البطيخ فى الصيف

فاطمة ياسر

يسعى الكثيرون لتناول البطيخ خلال فصل الصيف، لأنه من الفواكه المليئة بالماء، وخفيف على المعدة، ويساهم فى الشعور بترطيب الجسم، وخلال هذا التقرير نتعرف على أبرز وأهم فوائد البطيخ خلال فصل الصيف، وفقا لموقع "health".

- ترطيب الجسم

يحتوى البطيخ على كمية وفيرة من الماء، ويؤدى استهلاك السوائل خلال فصل الصيف للعديد من الفوائد المهمة لجسم الإنسان، ويعمل على ترطيب درجة حرارة الجسم، كما أن ترطيب الجسم يساهم فى حصولك علي حالة مزاجية جيدة، ويقلل من التركيز.

- يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم وسعرات حرارية منخفضة

يحتوى البطيخ على البوتاسيوم، والمغنسيوم، وفيتامين ب، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا تناوله يمنحك عناصر غذائية جيدة ووفيرة.

- يخفض ضغط الدم ويقوى الدورة الدموية

نظرا لاحتواء البطيخ على مادة سترولين التى تحسن أداء الشريين فى القلب، وتساهم فى خفض ضغط الدم، فهذا يجعلها تقوى الدورة الدموية، والأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم.

- يساهم فى تقليل ألم عضلات الجسم

بالنسبة للرياضين الذين يتناولون البطيخ فهم يعانون من انخفاض ألم عضلات الجسم، ويقلل من تسارع معدل ضربات القلب، ولذا يمكنك تناوله للحصول على فوائد بعد التمارين الرياضية.

- يقلل من الوزن الزائد

نظرا لأنه منخفض السعرات الحرارية فهذا يجعله من الفواكه الجيدة التى تساهم فى حصولك على الوزن المثالى، كما أن تناولك له يجعلك تشعر بالشبع لفترات طويلة.