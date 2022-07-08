هيقوي مناعتك وهيخسسك.. تعرف على فوائد البطيخ

فاطمة ياسر

البطيخ يعد من الفواكه الصيفية الأساسية في العديد من المنازل، لأنه يساعد على تحمل الجسم ارتفاع درجات حرارة الجسم ويعمل على ترطيبه، لأنه يحتوي على الألياف، والماء، التي تساهم في ذلك.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "livestrong"، سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية التي تحل على الجسم عند تناوله للبطيخ، ومنها:

-البطيخ يقضي على دهون البطن:



لأن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من السوائل، فهذا يجعله من الأطعمة المميزة التي تساهم في القضاء على "الكرش" أي بروز البطن.

-التخلص من الوزن الزائد ولكن بشرط:



لا تسرف في تناولك له، لأن هذا الأمر يتسبب في زيادة الوزن، ولكن إذا قمت بتناول قطعة منه يوميا فأنت تساعد على التخلص من الوزن الزائد، لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، والماء، وجميع هذه العناصر تساهم بشكل كبير في الشعور بالشبع لفترات طويلة، ولذا يعمل علي التخلص من الوزن الزائد.

-التخلص من الماء المخزن في الجسم:



بالفعل هذا ما أثبتته العديد من الدراسات الطبية، والسبب أن تناول البطيخ له دور في تحسين سمات متلازمة التمثيل الغذائي، مما يتسبب في التخلص من الماء والأملاح المخزنة في الجسم.

-تقوية الجهاز المناعي:



يحمي الجسم من الإصابة بالفيروسات والبكتريا، والسبب أنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة والتي تقي الجسم من التعرض والإصابة بأي مشاكل صحية تضعف الجهاز المناعي.