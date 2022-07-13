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مغامرة ساحرة فى سماء الأقصر برحلات البالون الطائر خلال عيد الأضحى.. صور

الأربعاء، 13 يوليه 2022 05:30 ص
مغامرة ساحرة فى سماء الأقصر برحلات البالون الطائر خلال عيد الأضحى.. صور البالونات تحلق فى سماء الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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رصد "اليوم السابع" حالة من البهجة والسعادة فى غرب محافظة الأقصر، وذلك باستمتاع المصريين والأفواج السياحية من حول العالم والأهالى المحتفلين بعيد الأضحى المبارك برحلات البالون الطائر فى سماء البر الغربى وسط أجواء من البهجة خلال أيام العيد الكرنفالية، حيث شهدت محافظة الأقصر على مدار أيام عيد الأضحى المبارك تحليق رحلات البالون بصورة يومية وسط أجواء احتفالية مميزة.

وحلقت رحلات البالون الطائر على مدار أيام العيد الأربعة بصورة طبيعية تماماً، حيث تخرج يومياً 18 رحلة بالون تقل على متنها ما بين 320 و350 سائحا مصريا وأجنبيا من حول العالم، حيث يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم، وتعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

وأكد ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، حيث إن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، والأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا فى ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.

ومن الجدير بالذكر أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم، حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث، حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.

إقلاع-رحلات-البالون-من-أرض-المطار-بالغرب
إقلاع-رحلات-البالون-من-أرض-المطار-بالغرب

 

الأفواج-السياحية-ينتظرون-تجهيز-البالون-للتحليق
الأفواج-السياحية-ينتظرون-تجهيز-البالون-للتحليق

 

البالونات-تحلق-فى-سماء-الأقصر
البالونات-تحلق-فى-سماء-الأقصر

 

البالونات-فى-السماء-بالأفواج-السياحية
البالونات-فى-السماء-بالأفواج-السياحية

 

البالونات-فى-غرب-الأقصر-خلال-أيام-العيد
البالونات-فى-غرب-الأقصر-خلال-أيام-العيد

 

السياح-المصريين-والأجانب-فى-أرض-مطار-البالون
السياح-المصريين-والأجانب-فى-أرض-مطار-البالون

 

الطبيعة-الجبلية-والخضراء-فى-الأقصر-من-قلب-رحلات-البالون
الطبيعة-الجبلية-والخضراء-فى-الأقصر-من-قلب-رحلات-البالون

 

بهجة-السياح-داخل-رحلات-البالون-فى-الأقصر
بهجة-السياح-داخل-رحلات-البالون-فى-الأقصر

 

تجهيز-البالونات-للتحليق-غرب-الأقصر
تجهيز-البالونات-للتحليق-غرب-الأقصر

 

تحليق-البالونات-الطائرة-فى-سماء-الأقصر
تحليق-البالونات-الطائرة-فى-سماء-الأقصر

 

تحليق-رحلات-البالون-فى-غرب-الأقصر
تحليق-رحلات-البالون-فى-غرب-الأقصر

 

توافد-المصريين-والسياح-على-رحلات-البالون
توافد-المصريين-والسياح-على-رحلات-البالون

 

رحلات-البالون-الساحرة-فى-سماء-غرب-الأقصر
رحلات-البالون-الساحرة-فى-سماء-غرب-الأقصر

 

رحلات-البالون-الطائر-خلال-عيد-الأضحى-غرب-الأقصر
رحلات-البالون-الطائر-خلال-عيد-الأضحى-غرب-الأقصر

 

رحلات-البالون-تقل-السياح-من-حول-العالم
رحلات-البالون-تقل-السياح-من-حول-العالم

 

رحلات-البالون-فى-السماء-خلال-العيد
رحلات-البالون-فى-السماء-خلال-العيد

 

سحر-الأقصر-من-السماء-فى-رحلات-البالون
سحر-الأقصر-من-السماء-فى-رحلات-البالون

 

عمليات-تجهيز-البالون-بالهواء-الساخن-للتحليق
عمليات-تجهيز-البالون-بالهواء-الساخن-للتحليق

 

مغامرة-ساحرة-فى-السماء-برحلات-البالون-الطائر-بالأقصر
مغامرة-ساحرة-فى-السماء-برحلات-البالون-الطائر-بالأقصر

 

نفخ-البالونات-فى-أرض-المطار-بالأقصر
نفخ-البالونات-فى-أرض-المطار-بالأقصر

 


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