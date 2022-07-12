اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 11:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رحلات البالون الطائر تغرد بالأفواج السياحية فى سماء الأقصر.. صور

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:30 ص
رحلات البالون الطائر تغرد بالأفواج السياحية فى سماء الأقصر.. صور رحلات البالون
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة الأقصر، على مدار أيام عيد الأضحى المبارك حالة من البهجة والسعادة بين الجميع باستمتاع الأفواج السياحية من حول العالم والأهالى المحتفلين بالعيد برحلات البالون الطائر فى سماء البر الغربي وسط أجواء من البهجة خلال أيام العيد الكرنفالية.

وحلقت رحلات البالون الطائر على مدار أيام العيد الأربعة بصورة طبيعية تماماً، حيث تخرج يومياً 18 رحلة بالون تقل على متنها ما بين 320 و350 سائح مصري وأجنبي من حول العالم.

يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، وتعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

وأكد ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، حيث إن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة في العالم، والأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.

ومن الجدير بالذكر أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.
 

رحلات البالون الطائر تغرد بالأفواج السياحية من حول العالم (1)
رحلات البالون الطائر تغرد بالأفواج السياحية من حول العالم (1)

 

رحلات البالون الطائر تغرد بالأفواج السياحية من حول العالم (2)
رحلات البالون الطائر تغرد بالأفواج السياحية من حول العالم (2)

 

 

رحلات البالون الطائر تغرد بالأفواج السياحية من حول العالم (3)
رحلات البالون الطائر تغرد بالأفواج السياحية من حول العالم (3)

 

 

رحلات البالون الطائر تغرد بالأفواج السياحية من حول العالم (4)
رحلات البالون الطائر تغرد بالأفواج السياحية من حول العالم (4)

 

 

رحلات البالون الطائر تغرد بالأفواج السياحية من حول العالم (5)
رحلات البالون الطائر تغرد بالأفواج السياحية من حول العالم (5)

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

عيد الاضحى المبارك

حالة الطقس بالاقصر

رحلات البالون بالاقصر

اخبار مصر اليوم

الطقس

احتفالات العيد بالاقصر

حالة الطقس

تحليق رحلات البالون



الموضوعات المتعلقة

المحافظات تحتفل بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.. عروض فنية ومهرجانات بشمال سيناء.. إطلاق رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر مزينة بعلم مصر وصور الرئيس السيسى..ماراثون دراجات وأغانى وطنية بكورنيش مرسى مطروح.. صور

الخميس، 30 يونيو 2022 09:00 م

عروض كرنفالية وإطلاق رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر احتفالا بذكرى 30 يونيو.. لايف

الخميس، 30 يونيو 2022 07:59 ص

تحليق 35 رحلة بالون بسماء الأقصر على متنها 700 سائح من مصر والعالم

الأحد، 26 يونيو 2022 12:28 م

عودة تحليق رحلات البالون الطائر غرب الأقصر

الجمعة، 24 يونيو 2022 12:26 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة