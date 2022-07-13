تنفيذ 12 حالة إزالة لتعديات على أراضى زراعية بالمحلة وكفر الشيخ

تم تنفيذ 12 حالة إزالة تعديات على أراضى زراعية بالمحلة وكفر الشيخ. حيث أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة شن حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد بالوحدات المحلية لقرى محلة حسن والعامرية والجابرية وسامول، حيث تم إزالة 7 حالات تعدى بمساحة 6 قيراط و 10 سهم تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة.

أضاف "الجروانى" أن حملات اليوم شهدت إزالة 2 حالة تعدى بعزبة حزو بالوحدة المحلية لمحلة حسن متضمنة إزالة مبنى من البلوك ورفع قواعد خرسانية تحت سطح الأرض كما تم إزالة 2 حالة تعدى بقرى العامرية والدواخلية بنطاق الوحدة المحلية للعامرية متضمنة إزالة أساسات بالبلوك وقواعد على سطح الأرض كما تم إزالة 2 حالة تعدى بقرى سامول ودمتنو بنطاق الوحدة المحلية لسامول متضمنة إزالة قواعد واختتمت الحملة اليوم أعمالها بإزالة حالة تعدى بالوحدة المحلية للجابرية متضمنة إزالة قواعد بعزبة الست.



وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ومصادرة مواد البناء والتحفظ على المعدات المشاركة فى البناء، وشارك فى الحملة المهندس سامى حاتم مدير بناء وتنمية القرية والمهندس محمد البطل بحماية الأراضى بالإدارة الزراعية وبحضور رؤساء الوحدات المحلية لقرى الجابرية و محلة حسن والعامرية وسامول.