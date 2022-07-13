السعودية تعلن وفاة الأغا حبيب العفرى خادم الحجرة النبوية الشريفة

كتب محمد جمال

أعلنت وكالة الرئاسة السعودية العامة لشئون المسجد النبوى، اليوم الأربعاء، وفاة الأغا حبيب محمد العفري، أحد أقدم أغوات المسجد النبوى، والذي كرس حياته لخدمة المسجد النبوى لما يقرب من 40 عامًا.

ونعت الوكالة العفري، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلة: انتقل إلى رحمة الله تعالى الأغا حبيب محمد العفري أحد أقدم أغوات المسجد النبوي الشريف الذين اختصهم الله بخدمة مسجد رسول الله في فترة من الزمن.

وكشفت الوكالة موعد صلاة الجنازة على خادم الحجرة النبوية الشريفة، مشيرة إلى أنه سيصلى عليه في المسجد النبوي اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب، مضيفة: إنا لله وإنا إليه راجعون.

وفقا لوسائل إعلام سعودية، ستقام صلاة الجنازة على الآغا حبيب محمد العفري أحد آخر الأغوات الثلاثة وخادم الحجرة النبوية، بالمسجد النبوي بعد صلاة المغرب، اليوم الأربعاء، على أن يكون الدفن بمنطقة البقيع الغرقد، وسط حالة من الحزن التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هو الأغا؟

الآغا هو منصب قديم، ولكنه لا يوجد حاليًا، حيث يشير إلى رجل ينذر نفسه وعمره لخدمة الحجرة النبوية والمسجد النبوي الشريف.

كما تشمل وظيفة الأغا حمل مفاتيح الحجرة واستقبال الضيوف من الرؤساء وغيرهم، وهو من هؤلاء الملازمين للمسجد النبوي.