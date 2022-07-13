الرئيس السريلانكى بالإنابة يطلب تسمية رئيس حكومة يكون مقبولا من المعارضة

كتب أحمد عرفة

طالب الرئيس السريلانكي بالإنابة تسمية رئيس للحكومة مقبول من المعارضة والحكومة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق علمت صحيفة دايلى ميرور السريلانكية من مصادرها الخاصة فى جزر المالديف إن الرئيس جوتابايا راجاباكسا، الذى غادر إلى المالديف فى وقت مبكر من صباح اليوم، سيتوجه إلى سنغافورة فى وقت لاحق اليوم.

وذكرت الصحيفة أن هذا يأتي بعدما اندلعت احتجاجات أمام منزل رئيس جزر المالديف إبراهيم صوليح تطالب بإعادة الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا.

وقال رئيس القناة التليفزيونية المالديفية لصحيفة ديلي ميرور إن جزر المالديف والمغتربين السريلانكيين يحتجون حاليا بالقرب من منزل رئيس المالديف وحثوا السلطات على طرد الرئيس السريلانكي المخلوع من ذلك البلد.