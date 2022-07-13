وذكرت الصحيفة أن هذا يأتي بعدما اندلعت احتجاجات أمام منزل رئيس جزر المالديف إبراهيم صوليح تطالب بإعادة الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا.

وقال رئيس القناة التليفزيونية المالديفية لصحيفة ديلي ميرور إن جزر المالديف والمغتربين السريلانكيين يحتجون حاليا بالقرب من منزل رئيس المالديف وحثوا السلطات على طرد الرئيس السريلانكي المخلوع من ذلك البلد.

وهرب الرئيس جوتابايا راجاباكسا من البلاد اليوم على متن طائرة عسكرية إلى جزر المالديف، مع زوجته وإثنين من ضباط الأمن وسط احتجاجات واسعة النطاق ضده.

وكان الرئيس جوتابايا راجاباكسا قد وقع أمس على خطاب استقالته، بتاريخ 13 يوليو الجاري، في أعقاب اقتحام آلاف من المحتجين يوم السبت الماضي مقر رئاسة الجمهورية في فورت وسط هتافات وتصفيق، بعد فرار رئيس الجمهورية ليتم الاستيلاء على كل من منزل الرئيس والأمانة الرئاسية من قبل المتظاهرين.

وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي وبات الإفلاس وشيكا، ويأتي هذا بينما يندر الوقود في العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة.

