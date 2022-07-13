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التنمية المحلية: ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة لمواجهة المتلاعبين

الأربعاء، 13 يوليه 2022 09:58 م
التنمية المحلية: ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة لمواجهة المتلاعبين خالد قاسم
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث باسم الوزارة، أنه تم عمل ملصقات للتعريفة الجديدة لسيارات لأجرة لمواجهة أي محاولة للتلاعب بالأسعار من قبل ضعاف النفوس، مؤكدا رقابة الأسواق بشكل جيدة.
 
وأضاف الدكتور خالد قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه تم الانتهاء من تحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة في جميع المحافظات منعا للتلاعب، لافتا إلى أن هناك حملات لمنع اي محاولة للتلاعب بأسعار الركوب في القاهرة والمحافظات.
 
وردا على كيفية التعامل مع زيادة أسعار السلع، رد قائلا: "نتعاون مع المحافظين لمراقبة الأسواق وأسعار السلع لمنع التلاعب، وستكون هناك رقابة على الأسواق بشكل جيد، وإذا كانت هناك زيادة ستكون مقننة والكهرباء والمزيوت لم يشهدا زيادة، وفى استقرار فى أسعارهم".

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