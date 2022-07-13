جولات تفقدية لرؤساء المراكز بالفيوم لمتابعة تطبيق تعريفة الأجرة الجديدة

الفيوم - رباب الجالي

تفقد رؤساء الوحدات المحلية بمراكز محافظة الفيوم، اليوم، مواقف السيارات الأجرة، تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة للأجرة للسيارات العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية، لمنع استغلال الركاب، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

نظم المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، جولة للمرور على مواقف سيارات الأجرة بمدينة سنورس، ولاحظ عدم وجود أية شكاوي، والتزام السائقين بالأجرة المحددة، وكلف، رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة، بالمرور المستمر، لتفقد كل مواقف سيارات الأجرة، بنطاق كل قرية من قرى المركز، لمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وخطوط السير المقررة، وعدد الركاب، والتنبيه على المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية تزيد عن التعريفة المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السائقين المخالفين.

كما تفقد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، يرافقه عدد من رجال الشرطة، والتموين، والمواقف، مواقف سيارات الأجرة، ومحطات الوقود، وتلاحظ أن الأمور تسير بشكل طبيعي، ولا توجد أي شكاوى من المواطنين بشأن تعريفة الركوب الجديدة.

ومر نائب رئيس مدينة إطسا، على مواقف السيارات الأجرة، بالتنسيق مع إدارة المواقف، ومركز شرطة إطسا، لمتابعة التزام السائقين بقرار المحافظ، بشأن تعريفة المواصلات الجديدة، وتم التنبيه على سائقي سيارات الأجرة، بالالتزام بخطوط السير المحددة، والتعريفة المقررة، كما تم التنبيه على المواطنين، بعدم دفع أي زيادات في تعريفة الركوب، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونظم ياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، جولة ميدانية على موقف طامية العمومي لسيارات الأجرة، ومواقف السيارات بقريتي دار السلام، ومنشأة الجمال، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وتلاحظ أن تسعيرة الركوب مستقرة، ولا توجد مخالفات.

ومن جانبه، تفقد المحاسب كمال سلومة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، موقفي سيارات الأجرة بالشواشنة، ومدينة يوسف الصديق، لمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة المواصلات الجديدة، وخطوط السير المقررة، وتلاحظ عدم وجود أي شكاوى في هذا الشأن.

فيما تفقد نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم، يرافقه رئيس حي شرق، مواقف سيارات الفيوم-القاهرة، والفيوم-إطسا، والفيوم- سنهور، والفيوم- أبشواي، وتلاحظ التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وخطوط السير المقررة، وعدد الركاب.