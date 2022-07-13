إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بمركز بركة السبع بالمنوفية

فريق المحافظات

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، بالطريق الزراعي دائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم نقلهم للمستشفى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة .



تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا، يفيد باستقبال مستشفى بركة السبع المركزي 6 مصابين في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين،بالطريق الزراعى بدائرة مركز بركة السبع .



وجارى إسعاف المصابين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .



كان المئات من أهالي قرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شيعوا جثمان الطالب " محمود ابو شنب " والذى توفى غرقا هو وصديقة " محمد وحيد"، عقب أستقلالهم لمركب نيلى بالفرع رشيد المار بالقرية .



كان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا يفيد بغرق طالبين "محمد وحيد "، و " محمود أبو شنب"، أثناء ركوبهم إحدى المراكب والتجول بها.



على الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وتمكنت بالتعاون مع الصيادين من إنتشال جثمان الطالب" محمود أبو شنب" وتم تشييع جثمانة بينما تواصل الاهالى والصيادين البحث عن الجثمان الأخر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وكان 5 أصدقاء قد خرجوا للتنزه في نزهة نيلية في مياه النيل المار بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتتعرض المركب للأنقلاب وتم إنقاذ 3 أشخاص بينما غرق شابين وتم إخراج أحدهم وما زال البحث عن الآخر مستمر.