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أمين عام الناتو: الحلف يركز على مساعدة أوكرانيا عسكريا وليس على انضمامها له

الأربعاء، 13 يوليه 2022 06:15 م
أمين عام الناتو: الحلف يركز على مساعدة أوكرانيا عسكريا وليس على انضمامها له الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
كتب أحمد عرفة

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أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أن الحلف يركز على مساعدة أوكرانيا عسكريا وليس على انضمامها له، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال الأمين العام لحلف الناتو خلال اجتماع مشترك للجنتي الدفاع والخارجية في البرلمان الأوروبي: تتركز الجهود الآن على مساعدة أوكرانيا في الحفاظ على استقلالها، فهذا هو الشيء الرئيسي الآن، وليس عضوية الناتو.

 

وفى وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو لن تعرقل تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية بشرط تفتيش السفن لمنع تهريب الأسلحة وتخلى كييف عن الاستفزازات.

 

وقال مدير إدارة المنظمات الدولية في الخارجية الروسية بيتر ايليتشيف ، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" ، إن الألغام في مياه أوكرانيا وخطر القصف من قواتها من أهم التهديدات التي تواجه السفن في مياه البحر الأسود.

 

وفي سياق تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن المقاتلات الروسية أسقطت 4 مقاتلات جوية أوكرانية، وتدمير 9 مسيرات أوكرانية في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية، ونجحت أيضا في تحييد أكثر من 420 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية.. وتم أسر 10 جنود أوكرانيين آخرين.


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