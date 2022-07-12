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الهروب إلى الدولار.. "CNN": العملة الأمريكية باتت ملاذ الأوروبيين الآمن

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:47 ص
الهروب إلى الدولار.. "CNN": العملة الأمريكية باتت ملاذ الأوروبيين الآمن دولار
كتبت: نهال أبو السعود

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أصبح سعر الصرف بين اليورو والدولار الأمريكي متماثلًا تقريبًا حيث سجلت العملتان فرق اقل من سنت واحد لأول مرة منذ 20 عام، وفقا لشبكة سي ان ان.

سجل اليورو 1.004 دولار الاثنين منخفضا 12% منذ بداية العام وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في القارة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة بسبب حرب روسيا في أوكرانيا.

يحاول الاتحاد الأوروبي ، الذي تلقى ما يقرب من 40% من غازه عبر خطوط الأنابيب الروسية قبل الحرب ، تقليل اعتماده على النفط والغاز الروسيين. في الوقت نفسه ، قلصت روسيا إمدادات الغاز إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي وقطعت مؤخرًا التدفق في خط أنابيب نورد ستريم إلى ألمانيا بنسبة 60%.

تأتي أزمة الطاقة بالتزامن مع التباطؤ الاقتصادي ، الذي اثار شكوك حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي قادرًا على تشديد السياسة بشكل مناسب لخفض التضخم، ما فعه لاعلان أنه سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ 2011 ، حيث يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8.6%

يقول المحللون إن سلسلة من الارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية ، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي ، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي ستواصل الضغط على اليورو بينما ترسل المستثمرين نحو الدولار الأمريكي كملاذ آمن.

يتقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كثيرًا على أوروبا في حالة التضييق، حيث قام برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مع الإشارة إلى أن المزيد من الزيادات في الأسعار ستأتي هذا الشهر.

على الجانب الاخر هذه أخبار جيدة للأميركيين الذين يخططون لزيارة أوروبا هذا الصيف، لكن يمكن أن تكون أخبارًا سيئة للاستقرار الاقتصادي العالمي.


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يورو

دولار امريكي

روسيا

حرب أوكرانيا

أوروبا



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