اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 11:24 م
أكرم القصاص
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إصابة شاب وفتاة فى انهيارت بلكونة عليهما بطريق الكورنيش بالإسكندرية

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:39 م
إصابة شاب وفتاة فى انهيارت بلكونة عليهما بطريق الكورنيش بالإسكندرية جانب من العقار
الإسكندرية - فريق المحافظات

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شهدت منطقة ميامي شرق محافظة الإسكندرية انهيار جزء من بلكونة شقة بأحد العقارات بطريق الكورنيش في ميامي مما أدى إصابة شخصين تصادف مرورهم أسفل العقار ونقلهم لتلقي العلاج.
 
البداية عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول إخطار يفيد بورود بلاغا بسقوط شرفة شقة بطريق الكورنيش بمنطقة ميامي دائرة قسم الشرطة مما أدي إلي إصابة شخصين.
 
وأسفر الانهيار عن إصابة كل من  "مروان اشرف السيد" 16 سنة وبدور محسن محمد 20 سنة وتم نقلهما إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج بعد إصابتهم إصابات بالغة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 7609 لسنة 2022 إداري قسم شرطة المنتزة أول وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
جانب من العقار (1)
 
جانب من العقار (2)
 
جانب من العقار (3)
 

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