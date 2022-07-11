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ميناء دمياط يستقبل 5 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 11 يوليه 2022 02:14 م
ميناء دمياط يستقبل 5 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط ـ معتز الشربينى

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أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه: إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن، بينما غادرت 4 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة .
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 599 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 142 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1971 حاوية مكافئة.
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54124 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 260120 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً 45 شاحنة .
 
 
 
 
 

 


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