اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يوليه 2022 06:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 08 يوليه 2022 04:55 م
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15800 طن تشمل : 3505 أطنان كوارتز و4370 طن يوريا و4104 أطنان رمل و3821 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19397 طن تشمل : 6939 طن خردة و750 طن أبلاكاش و687 طن خشب زان و8907 أطنان ذرة و2114 طن رخام .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 69 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 43 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 292 حاوية مكافئة  .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54124 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 260120 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4572 شاحنة.


دمياط

ميناء دمياط

محافظه دمياط

بضائع



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة