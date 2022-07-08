ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15800 طن تشمل : 3505 أطنان كوارتز و4370 طن يوريا و4104 أطنان رمل و3821 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19397 طن تشمل : 6939 طن خردة و750 طن أبلاكاش و687 طن خشب زان و8907 أطنان ذرة و2114 طن رخام .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 69 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 43 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 292 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54124 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 260120 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4572 شاحنة.