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مونوريل 6 أكتوبر يربط 13 منطقة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 11 يوليه 2022 03:00 ص
مونوريل 6 أكتوبر يربط 13 منطقة.. اعرف التفاصيل مونوريل - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ الدولة مشروع مونوريل غرب النيل، مونوريل 6 أكتوبر والذى يربط عدة مناطق.. فى النقاط التالية نستعرض أبرز المعلومات.

1- يمتد من منطقة المهندسين حتى اكتوبر الجديدة. 

2- يمر بالطريق الدائرى – والمريوطية – والمنصورية- وطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى- وهايبر وان والذى يخدم منطقة الشيخ زايد – وجهينة- هيئة المجتمعات العمرانية - ومنطقة الحصرى – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية. 

3- يربط فى النهاية مع القطار الكهربائى السريع. 

4- يربط مع محطة قطارات الصعيد فى محطة بشتيل. 

5- يبلغ طول خط مونوريل غرب النيل 42 كم. 

6- يشمل 13 محطة ويربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة "6 أكتوبر الجديدة". 

7- يربط المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر. 

8- يخدم التوسعات الكبيرة فى مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعى ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية، ومناطق اكتوبر الجديدة. 

9- يربط مونوريل 6 أكتوبر مع خط مترو الأنفاق للخط الثالث بمحطة وادى النيل. 

10- محطاته هى "بشتيل، وادى النيل – الطريق الدائرى – المريوطية – المنصورية- التقاطع مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى- هايبر وان – جهينة- هيئة المجتمعات العمرانية - الحصرى – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – أكتوبر الجديدة". 

 


6 اكتوبر

مونوريل 6 أكتوبر

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المونوريل

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