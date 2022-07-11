متابعة التخلص من جلود الأضاحى بمدينة العريش وملاحقة مخالفات البناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذ مجلس مدينة العريش حملات نظافة للتخلص من جلود ومخلفات لحوم الأضاحي بشوارع المدينة، وحملات ملاحقة لمخالفات البناء خلال فترة إجازة العيد.

وأعلن مجلس مدينة العريش ان فرق الأزمات والإدارة الهندسية تقوم بمتابعة أعمال النظافة ورفع مخلفات جلود الأضاحي والقمامة من مناطق الخدمات ورفع تراكمات القمامة ، وتلقى شكاوى المواطنين عبر الخطوط الهاتفية ومواقع التواصل والاستجابة لها من خلال غرفة العمليات.

وتابع البيان انه تم تنفيذ اعمال نظافة مناطق وأحياء السمران والضاحية وال ايوب والساحل وابو صقل ووسط شرق وغرب والصفا والزهور والسادات والريسة والمساعيد بواسطة فريق شركة النظافة، بورديات عمل صباحية ومسائية .

وتقوم فرق من الادارة الهندسية بتلقى شكاوى المواطنين بخصوص تعطل الخدمات والاستجابة لها ، وتم إصلاح إنارة الكورنيش واصلاح اعطال كشافات وعلى التوازي قام فريق من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة العريش بملاحقة مخالفي البناء داخل المدينة أو بالأحياء وتجهيز معدات لسحب الخلاطات ومواد البناء وانذار المخالفين .