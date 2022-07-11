اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يوليه 2022 12:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فريق من فاقدى البصر ينفذون مبادرة "فرحة المحبة" لأطفال قرية الروضة بشمال سيناء

الإثنين، 11 يوليه 2022 11:36 ص
فريق من فاقدى البصر ينفذون مبادرة "فرحة المحبة" لأطفال قرية الروضة بشمال سيناء مجموعة من الشباب فاقدى البصر بشمال سيناء يدشنون مبادرة لإسعاد الأطفال
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذ مجموعة من الشباب فاقدى البصر بشمال سيناء مبادرة فى قرية الروضة بشمال سيناء تحت شعار "فرحة المحبة للأحبة"، استهدفت إضفاء البهجة وفرحة العيد بين أطفال القرية .

قال الدكتور عبدالكريم الشاعر منسق المبادرة، إن مبادرة "فرحة المحبة للأحبة"، نظمت تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، بهدف تقديم الدعم الاجتماعى والنفسى لأطفال وشباب ورجال ونساء قرية الروضة  بنطاق مركز بئر العبد، وشارك فيها ودعمها مؤسسات المجتمع المدنى وتضمنت تقديم أضحية عجل تحت أشراف مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء .

وقال إن (فريق أصحاب البصيرة) الذى يضم عددا من الشباب فاقدى البصر بشمال سيناء وينفذ فعاليات ومشاركات مجتمعية منوعة قام بتقديم الأنشطة الترفيهية والثقافية لعدد 100 طفل من قرية الروضة، وتقديم بعض الجوائز والهدايا لهم ومشاركتهم فى الأنشطة الفنية الوطنية.

أضاف أن هذه المشاركة تأتى فى إطار مشاركات منوعة لفريق أصحاب البصيرة  للأهالى بشمال سيناء فرحة العيد فى تقليد يتواصل كل عيد وخلاله يبرز دورهم فى تقديم المساعدة لمجتمعهم .

اغانى ورقصات
اغانى ورقصات

 

الاحتفالات بالعيد فى قرية الروضة
الاحتفالات بالعيد فى قرية الروضة

 

توزيع الهدايا على اطفال قرية الروضة
توزيع الهدايا على اطفال قرية الروضة

 

فرحة العيد فى قرية الروضة
فرحة العيد فى قرية الروضة

 

مشاركة الجميع
مشاركة الجميع

 


شمال سيناء

اصحاب البصيرة

عيد الاضحى

قرية الروضة



الموضوعات المتعلقة

العيد فرحة فى كل مكان على أرض الفيروز.. بهجة وألعاب على الشاطئ والحدائق العامة.. توفير الخدمات بالأسعار العادية لكل المأكولات والمشروبات.. مراكز الشباب تشارك أهل سيناء أفراحهم.. وإحياء تقاليد العيد بالدواوين

الأحد، 10 يوليه 2022 09:30 م

جيل بيسلم جيل.. تقاليد عيد الأضحى عند بدو سيناء.. تزيين الجمال قبل الذبح.. وتوزيع لحوم الأضاحى على ذوى الأرحام والجيران.. والهجانة يحيون حفل العيد.. والسيدات ينشدن الأغانى.. صور

الأحد، 10 يوليه 2022 01:00 م

طبيعة ساحرة.. شاهد جلسات الاستمتاع بشاطئ العريش.. فيديو وصور

الأحد، 10 يوليه 2022 04:00 ص

أهالى شمال سيناء يحتفلون بالعيد بتوزيع لحوم الأضاحى والسير فى مواكب لتبادل التهانى

السبت، 09 يوليه 2022 08:55 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة