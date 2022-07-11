فريق من فاقدى البصر ينفذون مبادرة "فرحة المحبة" لأطفال قرية الروضة بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذ مجموعة من الشباب فاقدى البصر بشمال سيناء مبادرة فى قرية الروضة بشمال سيناء تحت شعار "فرحة المحبة للأحبة"، استهدفت إضفاء البهجة وفرحة العيد بين أطفال القرية .

قال الدكتور عبدالكريم الشاعر منسق المبادرة، إن مبادرة "فرحة المحبة للأحبة"، نظمت تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، بهدف تقديم الدعم الاجتماعى والنفسى لأطفال وشباب ورجال ونساء قرية الروضة بنطاق مركز بئر العبد، وشارك فيها ودعمها مؤسسات المجتمع المدنى وتضمنت تقديم أضحية عجل تحت أشراف مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء .

وقال إن (فريق أصحاب البصيرة) الذى يضم عددا من الشباب فاقدى البصر بشمال سيناء وينفذ فعاليات ومشاركات مجتمعية منوعة قام بتقديم الأنشطة الترفيهية والثقافية لعدد 100 طفل من قرية الروضة، وتقديم بعض الجوائز والهدايا لهم ومشاركتهم فى الأنشطة الفنية الوطنية.

أضاف أن هذه المشاركة تأتى فى إطار مشاركات منوعة لفريق أصحاب البصيرة للأهالى بشمال سيناء فرحة العيد فى تقليد يتواصل كل عيد وخلاله يبرز دورهم فى تقديم المساعدة لمجتمعهم .



اغانى ورقصات



الاحتفالات بالعيد فى قرية الروضة



توزيع الهدايا على اطفال قرية الروضة



فرحة العيد فى قرية الروضة