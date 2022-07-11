اليوم السابع
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شباب الأقصر يواصلون تجهيز لحوم العيد ووضعها بأطباق لتوزيعها على الأهالي..صور

الإثنين، 11 يوليه 2022 12:39 م
شباب الأقصر يواصلون تجهيز لحوم العيد ووضعها بأطباق لتوزيعها على الأهالي..صور
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد مدن وقرى محافظة الأقصر، لليوم الثالث على التوالى اليوم الإثنين، العمل على قدم وساق فى تجهيز لحوم عيد الأضحى المبارك والأضاحى المختلفة لتوزيعها على الأسر والأهالى والجيران والأحبة فى مختلف أرجاء المحافظة، حيث يقوم على تلك الأعمال الشباب والأطفال والكبار وسط أجواء من المحبة والفرحة بالمشاركة فى الخير خلال أيام العيد.

وفى هذا الصدد يقول الشيخ إسلام محمد الأزهرى إبن منطقة الكرنك، أنه تقوم كافة المؤسسات والجمعيات وأهل الخير بإدخال الفرحة الكبيرة فى قلوب الأسر الفقيرة والجيران وأبناء القرى المختلفة، وذلك على مدار أيام العيد عبر ذبح الأضاحى والعجول التى شارك فى شرائها كافة أبناء المحافظة بالتبرعات والدعم لتوفير اللحوم للجميع فى عيد الأضحى المبارك.

ويضيف إسلام الأزهرى لـ"اليوم السابع"، أنه يقدم شباب الكرنك مع باقى شباب المناطق المختلفة بمدينة الأقصر، ملحمة كبيرة من المحبة والخير بالعمل منذ الصباح الباكر فى أيام العيد للإحتفال على طريقتهم الخاصة، وذلك للمشاركة فى ذبح الأضحى وتقطيع لحمها ووضعها فى أطباق وأكياس متنوعة ليقوموا بتوزيعها على الأسر والجيران والأحبة خلال أيام العيد.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن إستمرار جميع مجازر محافظة الأقصر فى تنفيذ مهامها بذبح الأضاحى بالمجان، والكشف عليها بما يحقق التأكد من صلاحية لحوم الأضاحى للاستهلاك الآدمى، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقاد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، جولات مكوكية لمتابعة أعمال ذبح الأضاحى داخل مجزر الأقصر بالحبيل، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بفتح جميع المجازر بكافة مدن المحافظة، وذلك لاستقبال وذبح الأضاحى يوميا طوال أيام عيد الأضحى المبارك مجانًا للمواطنين وأصحاب الأضاحي، وخلال الجولات تفقد الدكتور فتحى سلمى المجزر بالحبيل والكشف على اللحوم، وذلك بحضور الدكتور أيمن اوليت مدير إدارة الطود البيطرية، والدكتورة وسام المرشدى مدير إدارة المجازر والتفتيش، والدكتور سامح الضوى والدكتور شادى زكريا أطباء المجازر.

الأطفال يشاركون فى تجهيز لحوم عيد الأضحى
الأطفال يشاركون فى تجهيز لحوم عيد الأضحى

 

الشباب خلال تجهيز اللحوم لتوزيعها بالأقصر
الشباب خلال تجهيز اللحوم لتوزيعها بالأقصر

 

تجهيز اللحوم لتوزيعها على الأسر بالمدن والقرى
تجهيز اللحوم لتوزيعها على الأسر بالمدن والقرى

 

تجهيز اللحوم لتوزيعها على الأهالى
تجهيز اللحوم لتوزيعها على الأهالى

 

تقطيع وتجهيز اللحوم لتوزيعها على الأهالى
تقطيع وتجهيز اللحوم لتوزيعها على الأهالى

 

شاب يشارك فى تجهيز اللحوم
شاب يشارك فى تجهيز اللحوم

 

شباب الأقصر خلال المشاركة فى تجهيز اللحوم
شباب الأقصر خلال المشاركة فى تجهيز اللحوم

 

شباب الأقصر يواصلون طريق الخير بتجهيز لحوم العيد
شباب الأقصر يواصلون طريق الخير بتجهيز لحوم العيد

 

طفل يشارك فى تجهيز أطباق اللحوم
طفل يشارك فى تجهيز أطباق اللحوم

 

وزن اللحوم لوضعها بأطباق قبل التوزيع
وزن اللحوم لوضعها بأطباق قبل التوزيع

 

وضع اللحوم فى الأطباق قبل التوزيع
وضع اللحوم فى الأطباق قبل التوزيع

 


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