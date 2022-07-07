توزيع 15 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية حالة الطوارئ، منذ بداية الأسبوع الحالي، وذلك لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، على مستوى محافظة الإسماعيلية، تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية، وإدخال السرور عليهم، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

تم توزيع 15 طن من اللحوم الطازجة بالإدارات الاجتماعية، منها نحو 14 طن لحوم مهداة من احدى المؤسسات الخيرية، وطن من هيئة الأوقاف المصرية.

وصرحت مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، أن توزيع لحوم صكوك الإطعام تم عن طريق لجان مشكلة من التضامن الاجتماعي، والاوقاف. بمقرات الإدارات والوحدات الاجتماعية، وايضا بالطرق على الأبواب للحالات التى لا تستطيع الحضور لمقر التوزيع بالإدارات، ومن خلال بعض الجمعيات ذات الثقة لسرعة الوصول للمواطنين بالأماكن المتطرفة والبعيدة، وذلك طبقا للكشوف المعتمدة بمديرية التضامن الاجتماعى لأسر تكافل وكرامة.

وفى سياق متصل تم توزيع كميات من اللحوم على العمالة غير المنتظمة ببعض الجهات والمؤسسات الحكومية، طبقا للكشوف الواردة من تلك الجهات بمعدل 2 كيلو لحوم طازجة لكل فرد.

وسوف يتم استكمال التوزيع اول أيام العيد للحوم الأضاحى والبالغة 44 أضحية، سيتم توفيرها عن طريق ثلاثة من كبرى الجمعيات الخيرية فى مصر، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الاجتماعية وعدد من الجمعيات الأهلية لسرعة وتوسيع نطاق التوزيع.