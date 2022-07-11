اليابان تسجل 37 ألفا و143 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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سجلت اليابان، اليوم الإثنين، 37 ألفا و143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 9 ملايين و747 ألفا و461 حالة.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم أيضا تسجيل 15 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 31 ألفا و460 حالة.



وأضافت الهيئة أن هناك 75 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات في حالة حرجة عقب إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 ملايين 309 آلاف و537 شخصا