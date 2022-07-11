اليوم السابع
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الإثنين، 11 يوليه 2022 01:18 م
أكرم القصاص
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فى اليوم العالمي للسكان..

أمين عام الأمم المتحدة: نسعى إلى بناء 8 مليارات فرصة لعيش حياة كريمة

الإثنين، 11 يوليه 2022 11:49 ص
أمين عام الأمم المتحدة: نسعى إلى بناء 8 مليارات فرصة لعيش حياة كريمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
هند المغربى

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قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة: "مع وصول عدد سكان العالم إلى ثمانية مليارات نسمة، يجب علينا أن يكون تركيزنا دائمًا على الناس، ونسعى إلى 8 مليارات فرصة لعيش حياة كريمة ومرضية، عندما نتصرف وفقًا لقيمنا المشتركة، فإننا نساهم في مستقبلنا المشترك".
 
وأضاف أمين عام الأمم المتحدة خلال رسالته بمناسبه اليوم العالمي للسكان: دعونا نعمل معًا لتحقيق قدر أكبر من المساواة والتضامن، لضمان أن كوكبنا يمكنه أن يدعم احتياجاتنا واحتياجات الأجيال القادمة".
 
واستطرد جوتيريش خلال رسالته " نتذكر مسؤوليتنا المشتركة لرعاية كوكبنا، وسط COVID-19 وأزمة المناخ والحروب والصراعات وحالات الطوارئ الإنسانية والجوع والفقر "
 
واستكمل جوتيريش في رسالته: "ما زلنا نعيش في عالم يتسم بانعدام المساواة بين الجنسين - ونشهد تجدد الاعتداءات على حقوق المرأة ، بما في ذلك على الخدمات الصحية الأساسية. لا تزال المضاعفات المتعلقة بالحمل والولادة هي السبب الرئيسي للوفاة بين الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عامًا، مناشدا " دعونا نحمي حقوق الإنسان وقدرة جميع الأفراد على اتخاذ خيارات مستنيرة حول ما إذا كان ينبغي إنجاب الأطفال ومتى.
 
وأضاف " دعونا نجدد وعدنا بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 من أجل مستقبل مستدام وشامل لجميعنا البالغ عددهم ثمانية مليارات نسمة ، دون ترك أي شخص يتخلف عن الركب.
 
 

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