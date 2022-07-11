أخبار × 24 ساعة.. استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية وزيادة ضخ السلع 50%

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
مصر تطلب توضيحات من إسرائيل بشكل عاجل حول وقائع تاريخية بحرب 1967
مفتى الجمهورية من السعودية: جماعة الإخوان مثل الحرباء تتلون حسب مصالحها
ثانى أيام التشريق.. آخر يوم للمتعجلين من الحجاج غدا
القوى العاملة: تعيين 1136 شاباً والتفتيش على 200 منشأة بجنوب سيناء
وزير التموين: استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية وزيادة ضخ السلع 50%
التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد
وزير التنمية المحلية: وضع آلية ذكية متكاملة لمراقبة منظومة المخلفات بالقاهرة
الصحة تخصص 9 خطوط ساخنة للمواطنين للاستفسار عن خدماتها خلال أيام العيد
الأوقاف: استمرار بيع صكوك الأضاحى طوال أيام التشريق
خالد عبد الغفار يتفقد مستشفى رأس الحكمة بمطروح ويطمئن على توافر الفرق الطبية
التعليم العالى تعلن تخصصات الذكاء الاصطناعى والمعلوماتية بالجامعات الحكومية
القوى العاملة تتابع صرف معاش أسرة عامل مصرى بإيطاليا بعد وفاته
وزير التعليم العالى يتفقد مستشفى الضبعة ويطمئن على توافر أرصدة الأدوية.. صور
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة