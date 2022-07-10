مسابقة القراءة الصيفية للأئمة والواعظات بجوائز تصل لـ20 ألف جنيه

أطلقت وزارة الأوقاف، مسابقة القراءة الصيفية للأئمة والواعظات لعام 2022، حيث أكدت الوزارة أن المسابقة تتكون من شقين : الأول العلم الذى يختاره المتسابق أو المتسابقة من العلوم التالية : (التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية، وعلمى النفس والاجتماع، ومهارات التواصل الإعلامى، والتاريخ والحضارة)، على أن يختار الكتب لهذا العلم بنفسه.

وتابعت الوزارة:"الشق الثانى: إصدارات رؤية للنشء.

وسيتم منح جائزة قدرها خمسة آلاف جنيه للأول أو الأولى على كل مديرية بشرط الحصول على 70 % على كل مديرية وثلاثة آلاف جنيه للثانى أو الثانية بشرط الحصول على 60 %.

ويشترط للفوز بأى من هاتين الجائزتين عدم فوز المتسابق أو المتسابقة ماليا بأى من المراكز الثلاثة الأولى فى أى من المسابقات التى أجرتها الوزارة خلال العام المالى 2021 / 2022 م، إضافة إلى عشر جوائز مجمعة على مستوى الجمهورية على النحو التالى:

الجائزة الأولى وقدرها ( 20 ) ألف جنيه بشرط الحصول على 70%؜.

الجائزة الثانية وقدرها ( 15 ) ألف جنيه بشرط الحصول على 65%؜.

الجائزة الثالثة وقدرها ( 10 ) آلاف جنيه بشرط الحصول على 60%؜.

ويشترط لهذه الجوائز الثلاث الأولى عدم فوز المتسابق بأى من المراكز الثلاثة الأولى خلال العام المالى 2021 / 2022 م.

إضافة إلى سبع جوائز تشجيعية مفتوحة للجميع من فاز فى العام الماضى ومن لم يفز، قيمة كل جائزة خمسة آلاف جنيه.

ويمكن الجمع بين الفوز بجائزة على مستوى المديرية وأخرى على مستوى الوزارة.