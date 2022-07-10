ضبط مخزن لتعبئة وبيع الزيوت المستخدمة بالمنازل والمطاعم بعد تكريرها بأوسيم

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم من ضبط مخزن يُدار بدون ترخيص مخالف للاشتراطات البيئية والصحية بشارع ترعة الزمر بمنطقة القنطرة البيضاء ببشتيل يقوم بتجميع الزيوت المستخدمة بالمنازل والمطاعم وإعادة تكريرها وتعبئتها مرة أخرى وبيعها للمستهلك والمطاعم.

وقامت أجهزة محافظة الجيزة بالتحفظ على المضبوطات والتى بلغت 300 لتر زيوت مستخدمة غير صالحة للاستخدام معاد تكريرها وتعبئتها قبل توزيعها وبيعها مجددا.

كما تم غلق المنشأة وتحرير محضر بالواقعة وذلك بمتابعة من الدكتور فرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم وبالاشتراك مع إدارات التموين والبيئة والطب البيطرى والصحة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات التموينية وبالتعاون مع الأجهزة المختصة لتمشيط الأسواق وضبط المحال والمنشآت التجارية المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين وضمان ما يتم عرضة من مواد وسلع غذائية للمواطنين.