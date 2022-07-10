وزير التعليم العالى يتفقد مستشفى الضبعة ويطمئن على توافر أرصدة الأدوية.. صور

كتب ـ وليد عبد السلام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مستشفى الضبعة المركزي، وذلك في إطار متابعة سير العمل بخطة الوزارة للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير وجه بزيادة القوى البشرية من الأطباء في تخصصات (المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، التجميل)، كما كلف بسرعة صرف المستحقات المالية لأطباء التعاقد، وبالإسراع في تجهيز مسكن ملائم للأطباء لتحسين بيئة عملهم.

وتابع «عبدالغفار»، أن الوزير تفقد أقسام (الطوارئ والاستقبال، العيادات الخارجية، العناية المركزة، العمليات الجراحية)، وتابع انتظام حضور الأطباء، وأطقم التمريض، والفرق الطبية، وفقًا لجدول طوارئ عيد الأضحى، وراجع توافر أرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع الفصائل.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن الوزير راجع خطة التأمين الطبي للمستشفى للتعامل مع المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وتأكد من توافر أدوية البروتوكول الخاصة بالفيروس، مشيدًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة بين العاملين بالمستشفى.

وأضاف «عبدالغفار»، أن عدد العمليات الجراحية التي أجريت بمستشفى الضبعة في الفترة من شهر يناير وحتى يونيو 2022، تصل إلى 395 عملية جراحية، ما بين عمليات كبرى، ومتوسطة، وصغرى.

وقال إن الوزير وجه بالالتزام بجداول الصيانة الدورية للأجهزة الطبية بكافة أقسام المستشفى، ومنها (الأشعة، المعامل، الحضانات، العمليات الجراحية)، وكذلك صيانة المصاعد وأجهزة التكييف المركزي، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقديم خدمات تتناسب مع معايير الجودة العالمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 47 سريرا، منها 25 سرير داخلي، و6 أسرة عناية مركزة، و4 عناية متوسطة.