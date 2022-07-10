وكالة الأنباء اليابانية: قاتل شينزو آبى أقر بمحاولته صنع قنبلة يدوية

وكالات

ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن مصادر أن تيتسويا ياماغامي، الذي اغتال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، أقر بمحاولته صنع قنبلة يدوية.

وقالت الوكالة، إن القاتل ياماغامي البالغ من العمر 41 عاما، مثل أمام مكتب المدعي العام، صباح اليوم الأحد.

وأثناء الاستجواب، قال ياماغامي في البداية إنه "غير راضٍ عن آبي"، لكنه صرح بعد ذلك بأن هدفه كان في الأصل سياسيا آخر، وتم اختيار آبي في وقت لاحق، بمزاعم أن آبي مرتبط بـ "جماعة".

كما أقر ياماغامي أنه حاول صنع قنبلة يدوية.