مقتل مسن خلال مشاجرة فى إحدى قرى العياط بالجيزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف ملابسات مقتل مسن خلال مشاجرة في إحدى قرى العياط، وتم ضبط مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة تشريح الجثة، والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة ومقتل أحد الأشخاص، أول أيام عيد الأضحى، في إحدى قرى العياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مسنا فقد حياته خلال مشاجرة، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم القبض عليه.

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، وجاري تكثيف التحريات للتوصل للدافع وراء الجريمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة العامة، التي قررت تشريحها، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتولت التحقيق.