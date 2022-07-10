محافظ أسوان: ضبط 906 كجم من اللحوم الفاسدة بعدد من المطاعم

أسوان - عبد الله صلاح

واصلت الحملات التفتيشية، للجنة المشتركة جهودها على الأسواق، لليوم الثانى، والتي أقرها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ونجحت اللجنة في تنفيذ أكبر ضبطية بإجمالى 906 كجم من اللحوم الفاسدة والمتنوعة داخل عدد من المطاعم ومعامل تجهيز الأطعمة والوجبات الجاهزة شملت كميات كبيرة من اللحم المفروم والشاورما والكبدة والدواجن المتبلة.

وفي هذا السياق أكد اللواء أشرف عطية بأن تشكيل اللجنة المشتركة جاء تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من السلع المختلفة بأسعار في متناول الجميع، مع التأكد من جودة هذه السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة تضم رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بجانب مديري ومسئولي غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والبيئة والصحة والطب البيطرى، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وبإشراف من السكرتير العام للمحافظة الدكتور محمد أبو غنيمة.

وتابع محافظ أسوان، بأن اللجنة مستمرة في حملاتها طوال أيام العيد للتأكد من تنفيذ قرار منع ذبح الأضاحي خارج المجازر الحكومية والذي يستهدف الحد من التلوث البيئي وأنتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة، فضلاً عن تسببها في انسداد شبكات الصرف الصحى.

وأوضح، أن اللجنة قامت أيضاً بتحرير عدد من محاضر المخالفة مع توقيع غرامة 10 آلاف جنيه لعدد من المواطنين الذين قاموا بذبح الأضاحي خارج المجازر العمومية وذلك حرصاً على تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.