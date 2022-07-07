"بيطرى الشرقية" يحرر 23 محضرا خلال حملات تفتيشية على أسواق اللحوم

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطرى، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جهته، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى، أن المديرية ( إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية ) بالاشتراك مع الجهات المعنية ( مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية بالشرقية ) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 23 محضر مخالفة، وضبط 154 كجم لحوم مخالفة ما بين 113 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و18 كجم لحوم مجمدة بدون بيانات و23 كجم لحوم مصنعة غير صالحة للاستخدام الآدمى وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحى وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.