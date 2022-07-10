رئيس الفلبين يعرب عن حزنه إزاء وفاة شينزو آبي

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أعرب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، عن صدمته وحزنه العميق إزاء وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وقال ماركوس -في بيان على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)- إنه "بالنيابة عن الحكومة والشعب الفلبيني، أقدم التعازي لعائلة آبي والأمة اليابانية بأكملها"، كما وصفه بأنه "صديق مخلص وداعم للفلبين".

وأضاف ماركوس - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن "المساعدات الحاسمة والفعالة التي قدمها للفلبين والدفء الذي أظهره في الزيارات العديدة التي قام بها لبلدنا لن تنسى أبدا وستكون واحدة من أكثر الفترات الاستثنائية في تاريخنا الثنائي".

تجدر الإشارة إلى أن آبي كان قد تعرض لإطلاق نار أثناء إلقائه كلمة خلال تجمع انتخابي في مدينة "نارا" غربي اليابان.. واعتقلت الشرطة اليابانية مشتبها به يبلغ من العمر 41 عاما بتهمة الشروع في القتل بعد إطلاق النار على الفور.