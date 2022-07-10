أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

ينشر اليوم السابع أسماء المصابين والمتوفى فى حادث تصادم سيارتين أحدهما أجرة والأخرى سوزوكى. حيث لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين أجرة وسوزوكى بدائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة مع سوزوكى على طريق الإسماعيلية الزقازيق دائرة مركز أبو صوير.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان وقوع الحادث، كما تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن مصرع على هاشم أحمد العزازى 63 عاما مقيم فاقوس بالشرقية، وإصابة كل من مؤمن السيد هاشم 28 عاما مصاب بكدمات وسحجات بالجسم وجروح بفروة الرأس، ومحمد جمال هاشم 11 عاما مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، ونعمة أحمد هاشم 19 عاما مصابة بسحجات وكدمات بالجسم وأحمد هاشم أحمد العزازى 68 عاما مصاب اشتباه كسر بكف اليد اليمنى وأحمد محمد السيد 10 أعوام مصاب بجروح بفروة الرأس وعلى السيد أحمد 28 عاما مصاب ما بعد الارتجاج وجروح بفروة الرأس وسحجات وكدمات بالجسم، وجميعهم مقيمين بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

على الفور تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا. وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.