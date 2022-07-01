شاهد النهضة التنموية بالحرم الجامعى فى أسوان الجديدة

أسوان - صلاح المسن

استثمارات كبرى أنفقتها الدولة المصرية فى كل القطاعات ومنها قطاع التعليم العالى، حيث تعد المنشآت الجامعية بجامعة أسوان شاهدة على ذلك.

وأجرى "اليوم السابع" تقريرا تليفزيونى من داخل الحرم الجامعى بأسوان الجديدة، حيث تشهد جامعة أسوان تطويرا فى المنشآت ما ساهم بشكل كبير فى تطوير البيئة التعليمية، وذلك من خلال تهيئة المعامل والفصول، مما يساعد بشكل كبير على زيادة تحصيل الطلاب بمختلف تخصصات وكليات جامعة أسوان.

ويضم الحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة العديد من المنشآت الجامعية الحديثة، وتضم جامعة أسوان العديد من البرامج الدراسية المميزة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى فى مصر، وتحقيق رؤية الدولة المصرية فى الارتقاء بالتعليم وجودته وفقا للمعايير العالمية ونشر مظلة التعليم الجامعى فى أنحاء الجمهورية فى أنحاء الجمهورية والأخذ بأحدث النظم العالمية وربط عملية التعليم ومخرجاته بأولويات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

جدير بالذكر أن التوسعات الجارية لمستشفيات جامعة أسوان، تشمل الباطنة والطوارئ والعظام بإجمالى 380 سريرا، وقسم الغسيل الكلوى الذى يضم 60 ماكينة غسيل، والمستشفى الجديد وصلت تكلفتها الإنشائية إلى 140 مليون جنيه، بالإضافة إلى تكلفة المعدات الطبية ، وهى مكونة من 5 أدوار تضم 150 سرير منهم 58 سرير للعناية المركزة مدعمة بـ95 جهاز تنفس صناعى، والباقى موزع على أقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعى.

وتم إنهاء 60% من مستشفى الاستقبال والطوارئ الجديد والذى يقع على مساحة 1500 م2 وتصل تكلفته الإنشائية إلى 330 مليون جنيه، ويتكون المستشفى الجديد من 5 أدوار تضم 160 سريرا بأقسام طوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل ، بالإضافة إلى 9 غرف عمليات جراحية، فضلاً عن استراحة الأطباء وجراج بالدور الأرضى وذلك ضمن مشروعات التوسعات الجارية بمستشفى أسوان الجامعى والتى تشمل أيضاً إعادة تطوير قسم العظام بتكلفة 20 مليون جنيه ويضم 70 سريرا و2 غرفة عمليات، وأخيراً إعادة تأهيل قسم الاستقبال القديم.

وكانت قد احتفلت جامعة أسوان بعيد العلم ومرور عشرة أعوام على إنشائهـــا وتزامناً مع احتفالات الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأقيم الحفل بقاعة المشير حسين طنطاوى بالحرم الجامعى بصحارى بالسلام الوطنى ووقوف دقيقية حداد على روح المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق وصاحب الفضل فى انفصال جامعة أسوان عن جامعة جنوب الوادى بالقرار الجمهورى رقم (311) لسنة 2012 .