مستشفى أسوان الجامعى يجرى 5139 عملية جراحية خلال 3 أشهر

أسوان - صلاح المسن

أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أن المستشفى الجامعي قامت بإجراء 5139 حالة، عمليات متنوعة بمختلف الأقسام، وذلك طبقا لإحصائيات مركز التكنولوجيا والمعلومات لعدد الحالات التي تم دخولها بالمستشفى الجامعى خلال3 شهور الماضية بداية من 1 يناير حتي 31 مارس لعام 2022 الجاري في مختلف أقسام المستشفي والتي يبلغ عددها 36 قسما علاجيا.

يأتي ذلك في إطار المنظومة العلاجية والصحية التي تقوم بها مستشفيات جامعة أسوان لخدمة مرضي وأهالي أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.

وأوضح رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية، أنه يأتي ذلك في إطار جهود مستشفيات جامعة أسوان للارتقاء بالمنظومة الصحية بأسوان وفي ظل إهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن الاسواني ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور محمد ذكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان أن المستشفي الجامعي، حققت أرقام قياسية قد تكون الأولي في تاريخها من حيث تقديم الخدمة الطبية لمرضي محافظة أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد، قد قامت المستشفى الجامعي من خلال وحدة العمليات بإجراء 5139 حالة عمليات جراحية متنوعة مابين صغري وكبري بمختلف الأقسام وذلك خلال ثلاثة أشهر في الفترة من شهر يناير حتي شهر مارس لعام الحالي 2022، كما بلغ عدد حالات المترددين خلال هذه الفترة 95478 حالة مابين دخول عام ودخول استقبال وعيادات خارجية وعمليات.

وأكد الدهشوري، أن ذلك ثمار ونتائج التطوير الذي تشهده المستشفيات الجامعية من حيث تطوير اقسام المستشفي الجامعي والتي تضم أفضل الخبرات الطبية والكوادر البشرية من أطباء واستشاري مختلف التخصصات بمختلف اقسام المستشفي الجامعي.

وأوضح الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أنه بلغ عدد المتردين علي الاستقبال 71315 حالة كما بلغ عدد المتردين علي العيادات الخارجية 24163 حالة لعام 2022 الجاري خلال ثلاثة شهور من يناير حتي نهاية مارس المنقضي، ويأتي ذلك في إطار الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفي الجامعي للمرضي بمحافظة أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.