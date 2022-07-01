دايلى ميل: عضو فريق "بيتلز" الداعشى يعود إلى بريطانيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة دايلى ميل البريطانية إن عضو فريق داعش البريطاني المعروف باسم "البيتلز" سيتم إعادته إلى المملكة المتحدة من تركيا بعدم قضى حكما بتهمة الإرهاب فى البلاد.

ويواجه دانى ديفس اتهاما بأنه جزءأ من فريق القتل البريطاني التابع لداعشى، وتم القبض عليه من قبل القوات التركية فى عام 2015 قبل أن يتم إدانته بعضويته فى الجماعة الإرهابية. وقضى ديفس مدته فى تركيا وتخطط السلطات لإعادته إلى بريطانيا. وقد احتفظ عضو داعش بجنسيته، ويعتقد أن هذا سيجعل من الصعب على الحكومة البريطانية دخوله البلاد.

إلا أن مصادر شككت فى أنه كان جزءا من الخلية الإرهابية سيئة السمعة المكونة من بريطانيين وقادها شخص عرف باسم جون الجهادى. ومن غير المعروف ما إذا كان ديفس سيتم اعتقاله عند وصوله إلى بريطانيا.

وذكرت التليجراف أن أنه لو كان دافيس سيصنف على أنه مصدر تهديد للأمن القومى البريطاني، فإنه سيظل بالتأكيد تحت الرقابة المشددة من أجل حماية العامة.

وأنكر دافيس كونه جزءا من الخلية التي قادها جون الجهادى، والذى كان اسمه الحقيقى ممد إيموازى، وذلك اثناء محاكمته امام محكمة تركية.

وقالت مصادر فى الحكومة البريطانية لصحيفة التايمز اللندنية إن تهديد الأمن القومى الذى يمثله أين ديفيس، وهو من لندن، سيتم تقييمه على وجه السرعة وقد يخضع لإجراءات تقييدية. ومن المحتمل أن يتم اعتقاله فى المطار ويواجه تحقيقا جنائيا.

ويأتى إطلاق سراح ديفيس وترحيله إلى بريطانيا بعدما تم إدانة اثنيتن فى فريق البيتلز الداعشى تهم الإرهاب فى الولايات المتحدة فى إبريل الماضى.