بابا الفاتيكان يلغى اجتماعاته ويقلص أجندته في يوليو بسبب تفاقم ألم الركبة

فاطمة شوقى

اضطر بابا الفاتيكان، بابا فرانسيس، الذى يبلغ 85 عاما، لإلغاء اجتماعه المقرر صباح اليوم مع وفد من اللجنة اليهودية الدولية بسبب تفاقم الألم في ركبته اليمنى، حسبما قالت صحيفة "ايمول" الأرجنتينية.

وأكد المكتب الصحفى بالفاتيكان أن البابا فرانسيس لم يتمكن من لقاء وفد اللجنة اليهودية الدولية بسبب تفاقم الألم في ركبته اليمنى.

وشوهد البابا يمشي بمساعدة عصا كنقطة دعم وبدون الكرسي المتحرك الذي استخدمه منذ بداية مايو للتنقل، ومع ذلك ، كان من الملاحظ أن طريقته في المشي كانت بطيئة حيث كان يعرج بسبب مشكلة في ركبته اليمنى ، والتي أيضا أدت إلى تأجيل رحلته التي كان خطط لها من 2 إلى 7 يوليو ، والتي كانت إلى التجمع الكونغولى من أجل الديمقراطية وجنوب السودان.

وكان بابا الفاتيكان قال في وقت سابق أن "الشيخوخة تفرض عليه حدودا ، منها المشى باستخدام العصا، وقال "عندما تكون كبيرا في السن ، لا يمكنك ان تفعل نفس الأشياء التي كنت عليها عندما كنت صغيرا ، فالجسد له إيقاع مختلف ، يجب أن نستمع إليه ونقبل حدوده، ولدينا جميعا حدود، حتى اننى يجب أن أسير بعصا".

وسيتخلى البابا مرة آخرى عن قضاء أشهر الصيف في يوليو وأغسطسط في الفيلا البابوية، على ضفاف بحيرة البانو، حيث سيقلل من أعماله خلال شهر يوليو، ويحتفظ على جدول أعماله برحلته المقررة إلى كندا في 24 يوليو .