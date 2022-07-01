العثور على جثة مسن بأحد الأراضي الزراعية في الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

عثر عدد من أهالى قرية الخمسة التابعة لمركز تمى الأمديد فى محافظة الدقهلية، على جثة لشخص مسن فى العقد السادس من عمره مقتول وملقى به فى إحدى الأراضى الزراعية، وانتقلت قوة من ضباط وحدة المباحث وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى والوقوف على أسباب الحادث.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمى الأمديد من أهالى قرية الخمسة التابعة لدائرة المركز، يفيد بالعثور على جثة مسن ملقاة فى أرض زراعية.

وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثمان مسن يدعى "عبد المالك.أ.ب"، فى العقد السادس من عمره، ومقيم بقرية الخمسة.

وأكد عدد من شهود عيان أن المتوفى مصاب بضربات فى الرأس مما تسبب فى مصرعه.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى للوقوف على أسباب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الحادث والوقوف على أسبابه، وتم إخطار النيابة العامة بالحادث، والتى قررت تشريح الجثمان ومعرفة أسباب الوفاة.