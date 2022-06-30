اليوم السابع
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لص يطعن مساعد صيدلى بسكين بعد محاولته الاختباء داخل الصيدلية بالدقهلية

الخميس، 30 يونيو 2022 04:04 م
لص يطعن مساعد صيدلى بسكين بعد محاولته الاختباء داخل الصيدلية بالدقهلية حملة أمنية - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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طعن لص مساعد صيدلي بطعن غائر في البطن، وذلك بعد محاولته سرقة هاتف محمول من شاب بالإكراه بمنطقة سيدي عبدالقادر بمدينة المنصورة محافطة الدقهلية، وبعد مطاردة الأهالي له دخل إحدي الصيدليات بالمنطقة محاولًا الاختباء ليطعن الثاني لرفضه وجوده.
 
تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من أهالي منطقة سيدي عبد القادر بقيام لص بطعن مساعد صيدلي أثناء محتاولته الاختباء في الصيدلية.
 
انتقل ضباط وحدة مباحث  قسم شرطة أول الي مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة مساعد صيدلى يدعى "يوسف طارق"، 21 عامًا داخل "صيدلية" فى شارع سيدى عبد القادر المتفرع من شارع بورسعيد بطعنة نافذة فى البطن على يد لص كان يحاول الاختباء داخل الصيدلية عند ملاحقة الأهالى له عقب محاولته سرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه.
 
تم استدعاء الشرطة ونقل المصاب إلى مستشفى المنصورة الدولى، بواسطة الأهالى، وتمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بعد فشله فى سرقة هاتف بالإكراه من أحد الأشخاص، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.
 

 


الدقهليه

اخبار الحوداث

قسم أول المنصورة

لص يطعن مساعد صيدلي



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