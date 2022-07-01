التصريح بدفن جثة طالب صدمه قطار وطفل لقى مصرعه غرقا فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طالب يبلغ من العمر 16 سنة وذلك على إثر إصطدام إحدى القطارات به بمحطة سكك حديد المنشاه جنوب محافظة سوهاج حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشاه يفيد بورود محضر أحوال من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد المنشاه أنه أثناء مرور القطار القاهرة - أسوان فوجئ بشخص يعبر الشريط من مكان غير مخصص لعبور المشاه وتم إطلاق السرينه أكثر من مره ولم يتجاوب فاصطدم به القطار.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد عزت مفتش مباحث المركز أن الجثة للمدعو علاء ش ي م 19 سنة طالب ويقيم بناحية دائرة المركز وتم نقلها لمستشفي المنشاه المركزي تحت تصرف النيابة .

وبسؤال شقيقه المدعو خالد ش ي م 31 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء عبور شقيقه المتوفي شريط السكة الحديد متوجهاً لمنزله بذات الناحية إصطدم به القطار المشار إليه مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهه الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

كما لقى طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه غرقا بأحد المصارف المارة أمام منزله بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج تم إنتشال الجثة وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق ".

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بوفاة طفل صغير غرقا بإحدى المصارف بدائرة المركز وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بتقدم المدعو أحمد ر ي ح 35 سنة حاصل علي دبلوم زراعة ويقيم دائرة المركز ببلاغ أفاد فيه بأنه أثناء لهو نجله الطفل محمود ا ر ي 4 سنوات ويقيم بذات الناحية علي حافة مصرف مياه مواجه لمنزله إنزلقت قدماه وسقط به مما نتج عنه غرقه ووفاته تم إنتشال الجثة ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير مجضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.