التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بترعة نجع حمادى شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل في السابعة من العمر مصرعه غرقا بدائرة قسم شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج وتم إنتشال الجثة بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق ".

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بوفاة طفل غرقا بإحدى الترع بدائرة القسم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد محمد جاب الله رئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بغرق الطفل إسلام ح ا م 7سنوات ويقيم دائرة مركز طهطا بترعة نجع حمادى " و تم إنتشال الجثة .

وبسؤال والده المدعو حشمت ا م م 45 سنة صاحب ورشة كهربائي سيارات ويقيم بذات الناحية قررا بأنه لهو نجله المذكور علي حافة الترعة المشار إليها والمجاورة للورشة ملكه إنزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صحرت بدفن الجثة.