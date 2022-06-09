البنتاجون: القوات الأوكرانية تحتاج للتدرب على أنظمة "هيمارس" الصاروخية قبل تسلمها

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أن القوات الأوكرانية تحتاج للتدرب على أنظمة "هيمارس" الصاروخية قبل تسلمها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، قارن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحرب الروسية في بلاده بوباء كورونا ووصف الأسلحة والعقوبات بأنها لقاح، مع تدهور الوضع العسكري لأوكرانيا في دونباس.

وتحدث الرئيس الأوكراني لمجلة مجلة التايم وضغط مرة أخرى للحصول على المزيد من المساعدة الخارجية لأن "الجيش الأوكراني يحتضر في ساحة المعركة" على حد قوله.